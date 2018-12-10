СМИ: Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте

Ранее эксперты предполагали, что Тереза Мэй может отменить решающеее голосование в парламенте по Brexit. В кабмине Британии считают, что Мэй не сможет добиться одобрения сделки по Brexit в британском парламенте.

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по "брекситу" Доминик Рааб. Тереза Мэй ранее заявляла, что если сделка не будет принята парламентом в нынешнем виде, "страна окажется в подвешенном состоянии — и риск покинуть Евросоюз без сделки или не покинуть его вообще станет вполне реальным".

Как сообщалось, cуд ЕС разрешил Британии передумать по поводу Brexit. Как отмечается, такое решение британская сторона может принять в одностороннем порядке. В этом случае страна сохранит статус члена ЕС. Этот сценарий будет возможен до соглашения между ЕС и Британией или до истечения двухлетнего срока с подачи уведомления о прекращении членства в союзе.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева отреагировала на решение суда Евросоюза о возможности Британии отозвать свое уведомление о Brexit, передает РИА "Новости". По ее словам, позиция ЕК в свете принятого судом решения не изменилась.