СМИ: Лукашенко госпитализирован с инсультом

В понедельник украинский сайт "Деловая столица" со ссылкой на анонимные источники в Минске сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

По словам источников, Лукашенко после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло, причем никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.

С 28 июля Лукашенко не появлялся публично и произошло это, по словам источников, в связи с инсультом.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом появившееся сообщение о том, что белорусский лидер перенес инсульт. Об этом она заявила в понедельник корреспонденту ТАСС.

"Могу ответить на это только словом "бред", — сказала Эйсмонт.

Между тем 28 июля президент Белоруссии встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином и провел телефонный разговор с премьер-министром Армении.