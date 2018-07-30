30.07.2018, 19:43

СМИ: Лукашенко госпитализирован с инсультом

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пресс-секретарь президента: это бред!
rus.delfi.ee
EST 6
Aleksandr Lukašenko
Aleksandr LukašenkoAFP

В понедельник украинский сайт "Деловая столица" со ссылкой на анонимные источники в Минске сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

По словам источников, Лукашенко после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло, причем никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.

С 28 июля Лукашенко не появлялся публично и произошло это, по словам источников, в связи с инсультом.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом появившееся сообщение о том, что белорусский лидер перенес инсульт. Об этом она заявила в понедельник корреспонденту ТАСС.

"Могу ответить на это только словом "бред", — сказала Эйсмонт.

Между тем 28 июля президент Белоруссии встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином и провел телефонный разговор с премьер-министром Армении.

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