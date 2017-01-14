Отмечается, что в настоящий момент госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.
По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит €3,6 млн на строительство стены на границе с российским эксклавом.
”Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году”, — пояснил министр.
Утверждается, что пограничное ограждение не станет ”Китайской стеной”, так как его основная цель усматривается в ограничении ввоза в Литву контрабанды.
В ноябре министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Россию ”суперпроблемой” и выразил опасения, что российский президент Владимир Путин может испытать НАТО на прочность.