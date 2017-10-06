СМИ: Литва пошла навстречу Тбилиси и откажется от названия "Грузия"

Вильнюс хочет сделать приятное Тбилиси и уже со следующего года не будет именовать страну ее "русским" названием, пишет швейцарская газета Neue Zuercher Zeitung. Об этом сообщает "Инопресса".

"Как и любое другое государство, Грузию в разных языках называют по-разному: сами грузины называют свою родину "Сакартвело", страна картвелов, далеких предков грузин. Армения именует ее "Врастан", Турция и Азербайджан — "Гюрджистан". Англоязычным вариантом названия является "Джорджия", — передает автор публикации Анн-Дорит Бой.

Все эти варианты нравятся грузинам, и лишь российский топоним "Грузия" для многих политиков в Тбилиси как бельмо на глазу. "Он напоминает им о том, что большой сосед с севера с 1801 года почти 200 лет жесткой рукой правил их страной, угнетая их язык и культуру. После непродолжительной войны, которую Россия начала против Грузии летом 2008 года, российское название стало окончательно неприятным", — пишет швейцарская журналистка.

В 2011 году МИД страны активно добивался того, чтобы страны, у которых с грузинами были дружественные отношения, перешли на новое название "Сакартвело". Лишь Южная Корея откликнулась на это предложение, другие либо отклонили его, в том числе Литва и Латвия, либо просто приняли его к сведению, напоминает Neue Zürcher Zeitung.

"Но шесть лет спустя Литва изменила свою позицию. С 2018 года Вильнюс официально будет именовать Грузию "Сакартвело". Тбилиси не нравится слово "Грузия", заявил, по информации СМИ, председатель литовского Сейма Викторас Пранцкетис. Смена названия — великолепный подарок Вильнюса грузинскому народу", — пишет автор статьи в швейцарской газате, указывая на то, что "прежде всего это — камень в огород русских".

Как сообщалось, грузинские политики не раз заявляли, что хотели бы, чтобы их страну называли в Литве не Грузией, а использовали другое название. В частности, МИД Грузии Майя Панджикидзе в январе 2013-го говорила, что Грузия хотела бы, чтобы Литва называла ее "Георгия", потому что нынешнее название страны имеет русское происхождение.

"Германия использует немецкие названия для некоторых городов и стран Европы. Не думаю, что они чувствуют себя оскорбленными, если немцы называют Милан Майланд или Гданьск — Данцигом. "Для меня это очень принципиальный вопрос. Но, конечно, иногда бывает, что названия приходят в другие языки из русского языка. Так и в случае с Литвой, когда название "Грузия" пришло в литовский язык из России. Возможно, это результат нашей общей истории в Советском Союзе. Возможно, это можно изменить", — отметила Панджикидзе.

В 2010 году Государственная комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) выяснила, что изменение названия "Грузия" на "Георгия" было бы необоснованным. Такое решение комиссия приняла после рассмотрения по просьбе МИД Литвы обращения МИД Грузии об изменении названия страны на литовском языке.

"Соотношение названий "Грузия" и "Георгия" с официальным, аутентичным названием страны "Сакартвело" одинаковое: два первых отличаются от третьего не только написанием, но и происхождением, поэтому их следует относить к так называемым традционным топонимам", — отметили в комиссии.

В 2011 году США удовлетворили просьбу Грузии и изменили код страны на въездных визах в Соединенные Штаты для граждан Грузии с GRZ (Gruzia) на GEO (Georgia). В Латвии глава Центра госязыка (ЦГЯ) Марис Балтиньш в ответ заявил, что в латышском языке нет оснований для того, чтобы называть Грузию "Джорджией".

В Японии с 2009 года рассматривали вопрос о смене названия Грузии. Для этого необходимо было вносить поправки в законодательство. Наконец, в 2014 году японское правительство согласилось называть Грузию Джорджией во всех официальных документах: ранее по-японски название страны произносилось как "Гурудзиа", поскольку слово было взято из русского языка.