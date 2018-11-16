СМИ: лидер КНДР присутствовал на испытаниях нового тактического оружия

"После демонстрации мощи нового оружия верховный лидер Ким Чен Ын заявил, что ученые и промышленники проделали огромную работу, которая призвана повысить обороноспособность страны", — сообщает агентство. Ким Чен Ын также заявил, что КНДР по-прежнему отдает приоритет развитию оборонных технологий и научных разработок в этой сфере.

"Испытания высокотехнологичного тактического оружия прошли успешно, все намеченные параметры по мощности и совершенствованию были достигнуты", — говорится в сообщениях. Никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано, не приводится. При этом ЦТАК отмечает, что его разработка началась при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире.

Последний раз северокорейские СМИ сообщали о присутствии Ким Чен Ына на испытаниях оружия в ноябре прошлого года. Тогда КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15", которая. по оценкам экспертов, имеет дальность полета около 13 тысяч километров.

Ранее Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне опубликовал отчет о северокорейской военной угрозе. В нем говорится об обнаружении 13 ракетных баз, существование которых скрывает Пхеньян.