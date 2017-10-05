СМИ: лидер ”Джебхат-ан-Нусры” впал в кому после удара ВКС России

Лидер террористической группировки ”Джебхат-ан-Нусра” Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому после удара российских ВКС, передает РИА ”Новости” со ссылкой на сообщение официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

”Уничтожение ВКС России командования ”Джебхат ан-Нусры” и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб”, — сказал Конашенков.

Также в Минобороны сообщили, что в результате авиаударов были уничтожены 49 боевиков, в том числе семь главарей формирований ”восточного сектора”, передает Gazeta.ru.

Ранее в Минобороны назвали число уничтоженных главарей организации.