СМИ: Лавров покинет должность главы МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинет свой пост и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент России Владимир Путин. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД РФ, пишет 112.ua.

По словам источников, Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов,.

"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет", — говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

В интервью RTVI официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.

Сергей Лавров возглавляет МИД с 9 марта 2004 года. В 1994-2004 годах он был постоянным представителем России в ООН.