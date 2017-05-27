СМИ: Кушнер обсуждал с послом России тайный канал связи с Москвой

Зять и советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер скрывал свои связи с послом России в США Сергеем Кисляком и обсуждал с ним возможность установления секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном, сообщают СМИ.

Агентство Рейтер отмечает, что Кушнер и Кисляк контактировали во время президентской кампании Трампа в 2016 году и после нее.

Рейтер со ссылкой на семерых бывших и действующих американских чиновников сообщило, что Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с Кисляком, среди них два телефонных разговора, которые он провел с апреля по ноябрь 2016 года.

По данным изданий Washington Post и New York Times, Сергей Кисляк обсуждал с зятем Трампа возможность установки секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном.

Как утверждают СМИ, Кушнер сделал такое предложение Кисляку во время встречи в декабре 2016 года в Нью-Йорке.

Канал предполагалось использовать для связи окружения Трампа с Москвой в период передачи власти до инаугурации, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.

Washington Post сообщает об этом со ссылкой на сведения из отчетов американской разведки, подготовленные на основе перехваченных ей служебных телеграмм или телефонных разговоров российского посла в США. Белый дом официально не комментировал эту информацию.

Кисляк, как сообщается, был ошеломлен предложением Кушнера, отмечает Washington Post. Издание подчеркивает, что на встрече зятя Трампа с Кисляком присутствовал в том числе отставной генерал Майкл Флинн.

Последний занял должность помощника президента Трампа по национальной безопасности в январе текущего года. Однако 13 февраля он ушел в отставку, признав, что давал неполную информацию о контактах с Кисляком в конце декабря.

Как сообщил Рейтер адвокат Кушнера Джейми Горелик, Кушнер провел "тысячи телефонных разговоров" во время президентской кампании и не помнит тех, о которых сообщает агентство. Горелик также отметил, что запросил у агентства Рейтер данные по датам, когда предполагаемые беседы могли состояться.

Адвокат также заявил, что его клиент намерен полностью сотрудничать со следствием и готов ответить на любые вопросы.

Ранее американские СМИ сообщали, что ФБР проверяет Кушнера по делу о "связях с Россией". По словам американских чиновников, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию, сообщает Эн-би-си.

ФБР изучает потенциальные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем и российскими властями в ходе президентской гонки в США 2016 года. Расследование возглавляет бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении Кисляка.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, Трамп тоже отрицает какие-либо связи с Россией.