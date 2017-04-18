СМИ: Кремль решил начать кампанию против Навального

Кремль решил начать системную работу по дискредитации российского оппозиционера Алексея Навального, за это будет отвечать внутриполитическое управление администрации. Решение принято после акций протеста 26 марта и резкого падения рейтинга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В числе методов дискредитации — ролики, разоблачающие самого Навального, пишет Дождь.

В администрации президента России решили начать кампанию против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, рассказали Дождю четыре источника, близких к Кремлю. По словам двух из них, кампания начнется в скором времени и призвана дискредитировать оппозиционера, а также подорвать его позиции накануне выборов президента (пройдут в марте 2018 года). Сам Навальный вряд ли сможет участвовать в выборах — он осужден по так называемому ”делу Кировлеса”, но тем не менее он способен оказывать влияние на настроения части избирателей, признает один из собеседников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос Дождя о планах Кремля в отношении Навального.

Долгое время нынешнее руководство внутриполитического блока администрации президента (курирует первый замглавы администрации Сергей Кириенко) отказывалось видеть в Навальном реальную угрозу, рассказывает человек, регулярно участвующий в совещаниях у Кириенко. По его словам, ситуация кардинально изменилась в марте, после выхода фильма ”Он вам не Димон” о предполагаемо связанных с Дмитрием Медведевым активах. Во-первых, после этого на акции протеста 26 марта (прошли в разных городах под лозунгами борьбы с коррупцией) вышли тысячи людей, и глупо не признавать, что это он призвал людей на улицы, говорит собеседник, подчеркивая при этом, что в процентном отношении в протестах приняла участие небольшая доля россиян.

Во-вторых, фильм не просто набрал большое количество просмотров (19 миллионов на YouTube), но он сказался и на рейтинге Медведева, продолжает собеседник. В начале апреля ”Левада-центр” зафиксировал снижение рейтинга одобрения Медведева до рекордно низкого — 42% против 52% месяцем ранее.

Заняться дискредитацией Навального поручено руководству управления внутренней политики, утверждают два собеседника Дождя. По данным одного из них, за это отвечает лично начальник управления Андрей Ярин. По словам другого собеседника, кремлевские чиновники уже создали внешний отдел, который вне стен Кремля занялся вопросом. ”На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером”, — говорит источник Дождя. По его данным, один из таких материалов может быть опубликован уже в скором времени. Работу этого отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев, утверждает собеседник.

”В случае с Навальным могут использовать те же методы, какими недавно начисто уничтожили Касьянова”, — рассуждает политолог Виталий Иванов. Против бывшего премьера Михаила Касьянова была развернута кампания на федеральных каналах. В 2016 году на НТВ, например, вышел фильм ”Касьянов день”, где кроме прочего демонстрировались съемки постельных сцен скрытой камерой с участием экс-премьера. По мнению Иванова, Навальный накануне выборов представляет власти угрозу ”как тролль, который устраивает разные провокации и вообще постоянно мутит воду”.

Вопрос об эффективности таких действий обсуждался на кремлевских совещаниях разного уровня, и многие признают, что такие меры могут не дать должного эффекта и приведут лишь к тому, что к Навальному будет приковано больше внимания, признают два собеседника Дождя. Но пока на фоне протестных акций возобладало мнение, что нужно как-то действовать, отмечают собеседники.

Навальный не помешает Путину победить, но может помешать одержать ”красивую победу”, с высоким результатом и высокой явкой, без подтасовок и открытого силового давления на оппозицию, отмечал ранее в программе ”Политика. Прямая линия” политолог Кирилл Рогов.