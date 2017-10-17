СМИ: Конституционный суд Испании признал незаконным референдум в Каталонии

Пленум Конституционного суда Испании признал незаконным референдум о независимости в Каталонии, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на El Mundo.

Суд, который рассмотрел парламентский процесс в Каталонии, решил, что референдум нарушает верховенство Конституции, национального суверенитета и неразрывного единства испанской нации.

Также в суде заявили, что в ходе референдума были допущены нарушения процесса голосования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сепаратистские настроения в Европе, в том числе в Каталонии, не приведут к нестабильности в регионе.