СМИ: Количество заключенных в России достигло исторического минимума

В рамках гуманизации наказаний в XXI веке в России количество заключенных сократилось почти в два раза, передает gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2017 года в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось порядка 630 тыс. человек (из них около 523 тыс. — в местах лишения свободы и свыше 107 тыс. — в СИЗО), что является наименьшим показателем в этом веке.

При этом наибольшее число заключенных — 1,92 млн человек — было зафиксировано в 2000 году, после чего показатель ежегодно снижался.

По данным службы, число приговоренных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, кардинально не изменилось, их количество доходит до миллиона человек (в настоящее время на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, осужденных к такому виду наказания).