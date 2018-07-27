27.07.2018, 11:24

СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние — тяжелое

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обновлено в 19:52
rus.delfi.ee
EST 5
Jossif Kobzon
Jossif KobzonFoto: Iliya Pitalev, Sputnik

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

В пятницу вечером Газета.ру написала, что артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в настоящее время Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации депутата.

Собеседник агентства РИА Новости выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. "Он сильный и всегда побеждает", — сказал собеседник.

Источник уточнил, что Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.

В июне СМИ уже сообщали о госпитализации певца. По информации прессы, речь шла о плановом обследовании. Сам Кобзон комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не было — речь шла лишь вирусной инфекции.

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