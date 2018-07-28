СМИ: Кобзон в коме

Советский и российский певец, народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Согласно имеющейся информации, в ночь на 28 июля состояние исполнителя резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Уточняется, что проблемы со здоровьем начались у певца в 2001 году. 27 июля СМИ сообщили, что Кобзон борется с онкологическим заболеванием и уже несколько дней находится в одной из московских больниц. Пресс‐секретарь Кобзона Варвара Виноградова рассказала, что певец находится на плановом лечении.

Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена опровергла данные СМИ о том, что ее брат находится в коме. Об этом сообщает RT.

По ее словам, Кобзон проходит плановое лечение, а в настоящее время пьет кофе со своей супругой и медсестрой.

«Он (Кобзон. — Газета.Ru) имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство», — заявила Гелена.

Она добавила, что ей пришлось обзванивать родственников, которые после сообщений о якобы коме Кобзона были «в обмороке».