СМИ: Иран поставляет России компоненты вооружений вопреки эмбарго

Иранские самолеты доставляют компоненты тяжелых вооружений на сирийскую авиабазу Хмеймим, откуда россияне транспортируют груз до Новороссийска в обход санкций ООН, пишет Welt am Sonntag.

Иран поставляет России компоненты тяжелых вооружений в нарушение резолюции Совбеза ООН. Об этом в воскресенье, 13 августа сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По информации издания, в июне иранские самолеты дважды приземлялись на авиабазе Хмеймим в Сирии, где дислоцирована российская авиация. После этого доставленный ими груз перевезли на грузовиках в порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Оттуда компоненты вооружений переправили по морю в Новороссийск. О какой именно технике идет речь, не сообщается.

В доказательство этой информации Welt am Sonntag приводит, в частности, спутниковый снимок, на котором, как утверждается, изображен иранский самолет на аэродроме Хмеймим.

Такие действия России и Ирана, отмечает газета, нарушают резолюцию 2231 Совбеза ООН от июля 2015 года, где прописаны ограничительные меры в отношении Тегерана, сохранившиеся после достижения соглашения об иранской ядерной программе. В документе, в частности, оговаривается необходимость предварительного одобрения Совбезом ООН поставки определенных видов вооружений в Иран и из Ирана.

Waffen-Embargo: So umgeht Russland die UN-Sanktionen gegen den Iran https://t.co/tJujlDNoWI pic.twitter.com/kna9Ucp5Gc — WELT (@welt) August 13, 2017



