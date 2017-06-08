СМИ: ИГ предупредило о грядущих терактах в ряде стран

Группировка ”Исламское государство” предупредила о якобы грядущих терактах в нескольких странах. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на связанное с ИГ новостное агентство.

Группировки призвала своих сторонников избегать мест массового скопления людей, поскольку ”тысячи воинов” готовы устроить теракты, пишет Gazeta.ru.

В частности, ИГ предупреждает о терактах в США, России, Франции, Британии, Канаде, Бельгии и Австралии. Боевики, по данным СМИ, сообщают, что атаки будут ”практически ежедневными”.

По данным связанного с ИГ агентства, боевики якобы намереваются использовать взрывные устройства, автомобили и холодное оружие для совершения терактов.