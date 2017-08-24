СМИ: идеолог испанских терактов отсидел четыре года за наркотики

СМИ выяснили, что имам мечети в городе Риполь Абдельбаки ас-Сатти, погибший 16 августа при взрыве в помещении, где террористы готовили бомбы, который считается главным идеологом недавних терактов в Испании, был также замешан в преступлениях, связанных с наркотиками, передает El Pais.

Выяснилось, что имам провел четыре года в испанской тюрьме по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает ABC.es со ссылкой на агентство EFE, Абдельбаки ас-Сати задержали 1 января 2010 года в автономном городе Сеута со 136 кг гашиша. Было установлено, что он собирался переправить наркотики в Альхесирас (автономное сообщество Андалусии).

Имама после ареста до суда поместили в следственный изолятор в Сеуте. В феврале 2012 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Затем ас-Сати перевели в тюрьму провинции Кастельон (автономное сообщество Валенсия). В 2014 году он вышел на свободу. По одной из версий, именно в тюрьме окончательно укрепились его радикальные взгляды.

Причем первоначально было выпущено распоряжение властей о высылке имама из Испании после отбывания срока, однако суд отменил его в 2015 году, отдав должное усилиям выходца из Марокко по интеграции в испанское общество.

Некоторое время ас-Сати жил в Бельгии. В марте 2016 года, по данным СМИ, бельгийские власти посылали неофициальный запрос в испанскую полицию о том, связан ли имам с представителями радикального ислама. По всей видимости, испанские правоохранительные органы не нашли никаких подозрительных связей ас-Сати и не сочли его опасным для обществе.

По данным следствия, ас-Сати — один из двух погибших при взрыве в ночь с 16 на 17 августа в Альканаре, где террористы производили самодельную взрывчатку. По мнению полиции, имам занимался идеологической обработкой марокканцев. Причем воздействие на сознание экстремистов оказалось столь сильным, что они решились совершить недавние атаки в Барселоне и Камбрильсе даже после гибели идеолога и утраты взрывчатки.

Напомним, 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил наезд на прохожих. На следующее утро полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались повторить теракт в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек, еще более 100 получили ранения.

21 августа каталонская полиция сообщила о проведении операции в городе Субиратс, в ходе которой был застрелен подозрительный человек с устройством, похожим на пояс смертника. Позже власти подтвердили, что был ликвидирован исполнитель теракта в Барселоне.