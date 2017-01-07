Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая уступила избранному президенту Дональду Трампу на американских выборах главы государства в 2016 году, может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка, передает New York Daily со ссылкой на источник.

Источник издания в Демократической партии США заявил, что участник президентских выборов в рамках частной беседы не исключила возможности выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка, выборы которого пройдут 7 ноября 2017 года.

Сообщается, что многие сторонники призывают Клинтон вернуться в политику и бросить вызов нынешнему градоначальнику крупнейшего города страны Биллу де Блазио.

Утверждается, что отношения между Клинтон и де Блазио резко ухудшились после того, как он отказался поддержать бывшего госсекретаря в качестве кандидата на пост президента США.

Ранее в разведке США заявили, что президент России Владимир Путин в 2016 году якобы создал специальную программу по оказанию воздействия на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.