Глава ”Роснефти” Игорь Сечин —единственный среди руководителей государственных компаний и корпораций пользуется ”мигалкой”, выяснил Дождь. Но в перечне ведомств, которым положена”мигалка”, госкомпании нет. Сечин находится под охраной ФСО после ”дела ЮКОСа”, объясняет федеральный чиновник.

О том, что глава ”Роснефти” Игорь Сечин пользуется спецсигналом (так называемая ”мигалка”) при езде на автомобиле, Дождю рассказали два собеседника в окружении главы госкомпании и подтвердил федеральный чиновник. В конце прошлого года фотография его автомобиля со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем инстаграме кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.

”Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении”, — ответил на вопрос Дождя, почему Сечин получил ”мигалку”, пресс-секретарь ”Роснефти” Михаил Леонтьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, предоставлял ли Владимир Путин спецсигнал главе госкомпании.

До 2012 года Сечин передвигался на автомобиле со спецсигналом как вице-премьер. Дождю не удалось обнаружить какой-либо указ президента, который бы предоставил руководителю ”Роснефти” право пользоваться ”мигалкой”. Все ведомства, сотрудники которых могут пользоваться ”мигалкой”, перечислены в указе президента ”Об упорядочении использования спецсигналов”, который он подписал в мае 2012 года. Согласно тексту документа, например, правительству положены 32 ”мигалки”, администрации президента — 22, ФСБ — 207. ”Роснефти” и других государственных компаний в указе нет.

Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставила не его компания, а стороннее ведомство, имеющее право на ”мигалку”, — Федеральная служба охраны, сказали Дождю два федеральных чиновника. Такие решения не оформляются публичными указами, уточнил один из собеседников. ”Мы не имеем к этому отношения”, — сказали Дождю в пресс-службе ФСО и адресовали по всем вопросам в ”Роснефть”.

Традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ, отмечает федеральный чиновник. У предполагаемого автомобиля главы ”Роснефти” именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, Е939КХ77.

Кремлевский корреспондент Life Александр Юнашев рассказал Дождю, что также неоднократно видел, как Сечин садится в автомобиль именно с этим номером. Причем, по его словам, за главой Роснефти ездит и машина сопровождения. ”Один раз он сел за руль сам, а как только он немного отъехал, к нему сзади подъехал автомобиль сопровождения, если не ошибаюсь, темно-синий Volkswagen. Но обычно Сечин садится на заднее сидение своей машины, причем в отличие от всех чиновников он садится не справа, а слева, то есть позади водителя. Это наиболее безопасное место. Я однажды спросил у него, почему он так делает. Он ответил, что это привычка с прошлой работы”, — рассказывает журналист.

Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после ”дела ЮКОСа”. Ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании, следует из слов собеседника Дождя. Из-за этого же, по его версии, и ”мигалка”. В 2008 году бывший президент ЮКОСа Михаил Ходороквский в интервью британской газете The Sunday Times действительно обвинял Сечина в организации обоих дел против его компании.

Главы всех остальных государственных компаний и корпораций не пользуются ”мигалками”, следует из ответов их пресс-служб на вопросы Дождя. Пресс-секретарь главы ”Газпрома” Алексея Миллера сообщил, что тот пользовался спецсигналом до указа президента 2012 года, но после этого лишился привилегии. ”Когда вышел указ, мы подчинились”, — пояснил собеседник Дождя. В пресс-службах ”Транснефти”, Сбербанка, РЖД и ”Ростеха” также заверили Дождь, что их руководители и сотрудники не ездят на машинах с ”мигалками”.