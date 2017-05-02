СМИ Германии: встреча Меркель с Путиным будет непростой

Немецкие газеты опубликовали уже множество статей с комментариями, посвященными тому, насколько непросто будет канцлеру Ангеле Меркель занять сбалансированную позицию на первой за два года личной встрече с президентом Путиным.

Газета Berliner Zeitung пишет, что этот визит необычен, учитывая то, что встречи этих двух политиков до украинских событий были обычным делом.

"Были телефонные звонки, международные конференции, но никаких конфиденциальных встреч тет-а-тет. Сейчас у канцлера есть возможность ослабить блокаду, несмотря на то, что в украинском вопросе подвижек мало".

Газета указывает на то, что Меркель как организатор следующей встречи "Большой двадцатки" наносит визиты всем ее будущим участникам. Поэтому она может представлять визит в Сочи как часть своей международной программы и утверждать, что ни на какие принципиальные компромиссы она не идет.

Berliner Zeitung также предполагает, что этот визит может принести Меркель дивиденды у себя дома в Германии, учитывая приближающиеся выборы. Он станет аргументов в споре с теми ее противниками, в том числе и в ее собственной партии, которые упрекают Меркель в чрезмерно жесткой позиции по отношению к Москве.

Путин, как пишет газета, использует этот визит для собственного пиара.

"Путин, лидер страны с экономическими проблемами, владеющий ключом к решению сирийской проблемы, может быть польщен возобновившимся вниманием… Может быть, решение сирийского конфликта чуть-чуть приблизится, потому что, в конце концов, политикам полезно разговаривать друг с другом. Но может случиться и так, что все станет еще сложнее, чем было".

Газета финансовых кругов Handelsblatt сосредоточилась на российских интересах немецкого бизнеса.

"Несмотря на санкции, Германо-российские отношения продолжают улучшаться", — пишет газета , указывая на на 37-процентный рост двусторонней торговли в январе и феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В интервью Handelsblatt глава ведущей торговой ассоциации, работающей с Россией ( влиятельная 'Ost-Ausschuss') Вольфган Бюхеле выразил надежду на т о. что визит Меркель ознаменует возвращение к более активному диалогу.

"Европа платит высокую цену за продолжающуюся конфронтацию. Стороны нужны друг другу для поиска решений фундаментальных вопросов, стоящих перед Европой и миром", — заявил он. Но Бюхеле также предупредил, что Россия "временно стабильна" потому, что все еще зависит от природных ресурсов, имеет слабый средний класс и недостаточное распределение богатства.

Расчеты и тактика

Таблоид Bild подчеркивает давние отношения между Меркель и Путиным. Газета пишет, что они знают друг друга лучше, чем большинство других глав государств.

"Ей знакомо его непостижимое отрицание фактов ("Россия не принимает участия в украинском конфликте") и его контрвыпады против Запада. Он знает тактические приемы Меркель, то, как она парирует атаки, предлагает сотрудничество и никогда не уступает".

Газета так подытоживает расчеты Меркель, связанные с этим визитом:

"Путин застрял во всех своих кризисах. Ничего не движется в Сирии. Нет прогресса на Украине, Россия страдает от европейских санкций, а ожидавшегося потепления отношений с президентом Трампом также не видно".

Есть возможность, пишет Bild, посмотреть, предложит ли Путин хоть что-то в этих сферах, что могло бы служить сигналом к окончанию периода похолодания.

"Может быть, черноморское солнце поможет, — пишет газета, — попробовать стоит".