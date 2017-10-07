СМИ: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози

Французская прокуратура, занимающаяся делами о финансовых нарушениях, потребовала отдать под суд бывшего президента Франции (2007-2012 гг.) Николя Саркози. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на источники в юридических кругах, передает ТАСС.

По версии издания, прокуратура обвиняет Саркози в коррупции, взяточничестве и сокрытии нарушения служебной тайны. Аналогичные обвинения, утверждает газета, прокуратура выдвигает против его адвоката Тьерри Эрзога и бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, находящегося сейчас на пенсии. По данным Le Parisien, запрос на проведение судебного разбирательства уже подписан прокурором Элиан Улетт, но еще не передан Саркози. Между тем агентство AFP отмечает, что в прокуратуре не подтвердили и не опровергли информацию Le Parisien.

Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент таким образом хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования "дела Беттанкур" о нелегальном финансировании в 2007 году избирательной кампании Саркози совладелицей французской косметической компании L'Oreal миллиардершей Лилиан Беттанкур. В 2013 году в отношении Саркози по данному делу расследование было прекращено.

После истечения срока полномочий Саркози на президентском посту следователи прослушивали его телефонные разговоры — правоохранительные органы считали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать также Муаммар Каддафи (глава Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, свергнутый в 2011 году и убитый повстанцами в ходе гражданской войны в Ливии), указывает газета. Именно таким образом следователям стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом относительно Азибера, поясняет издание. По версии следственных органов, экс-президент якобы в обмен на услугу обещал устроить Азибера на выгодную должность в Монако.

Как отмечает Le Parisien, Саркози разговаривал со своим адвокатом по мобильному телефону, оформленному на вымышленного человека по имени Поль Бисмют. Эрзог также использовал телефон с сим-картой, которую можно купить без предъявления удостоверения личности.