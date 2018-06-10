10.06.2018, 21:32

СМИ: Фонд "дочери Путина" получил контракт "Роснефти" на 354 млн рублей

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NEWSru.com
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Rosneft
Rosneft Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый предполагаемой младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой, получил многомиллионный контракт "Роснефти". За выполнение научно-исследовательских работ фонд получит от нефтяной компании более 354 млн рублей, пишет Newsru.com.

В рамках контракта НИР займется "разработкой технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных", сообщает РБК. Нефтяные коллекторы — это горные породы, способные вмещать, отдавать и пропускать через себя нефть при перепадах давления, поясняет агентство.

Фонд выбран "Роснефтью" в качестве единственного поставщика услуг. Условия контракта должны быть выполнены с 28 июля 2018-го​ по 28 декабря 2019-го. За проведение исследований "Роснефть" готова заплатить 354,7 млн руб. (с учетом НДС). Более 100 млн рублей с учетом НДС предусмотрено в качестве аванса.

По словам представителя нефтяной компании Михаила Леонтьева, НИР является единственным поставщиком, специализирующимся на подобных разработках. "Думаю, что в этой области это единственный поставщик и есть. Мы очень часто вынуждены заключать контракт с единственным поставщиком, потому что соответствующий продукт производится единственным поставщиком", — объяснил РБК представитель "Роснефти".

Согласно данным Минюста РФ, за 2017 год возглавляемый Тихоновой фонд израсходовал рекордные почти 704 млн рублей. Более половины из этих средств (56%) — деньги, полученные от отечественных организаций и физлиц. Остальная часть годового оборота "Иннопрактики" была получена от предпринимательской деятельности.

В ноябре 2017 года "Ведомости" сообщили о том, что "Роснефть" стала крупнейшим заказчиком НИР, заключив с фондом за последние три года контракты на 600 млн рублей. При этом глава нефтяной компании Игорь Сечин входит в попечительский совет "Иннопрактики".

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Президент РФ Владимир Путин ранее не опровергал и не подтверждал информацию о том, что Катерина Тихонова является его дочерью. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", — заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Однако с начала 2015 года, когда стало известно об этом родстве, накопилось большое количество косвенных свидетельств в пользу этой догадки. В частности это подтвердил председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.

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