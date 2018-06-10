СМИ: Фонд "дочери Путина" получил контракт "Роснефти" на 354 млн рублей

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый предполагаемой младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой, получил многомиллионный контракт "Роснефти". За выполнение научно-исследовательских работ фонд получит от нефтяной компании более 354 млн рублей, пишет Newsru.com.
В рамках контракта НИР займется "разработкой технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных", сообщает РБК. Нефтяные коллекторы — это горные породы, способные вмещать, отдавать и пропускать через себя нефть при перепадах давления, поясняет агентство.
Фонд выбран "Роснефтью" в качестве единственного поставщика услуг. Условия контракта должны быть выполнены с 28 июля 2018-го по 28 декабря 2019-го. За проведение исследований "Роснефть" готова заплатить 354,7 млн руб. (с учетом НДС). Более 100 млн рублей с учетом НДС предусмотрено в качестве аванса.