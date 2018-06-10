СМИ: Фонд "дочери Путина" получил контракт "Роснефти" на 354 млн рублей

По словам представителя нефтяной компании Михаила Леонтьева, НИР является единственным поставщиком, специализирующимся на подобных разработках. "Думаю, что в этой области это единственный поставщик и есть. Мы очень часто вынуждены заключать контракт с единственным поставщиком, потому что соответствующий продукт производится единственным поставщиком", — объяснил РБК представитель "Роснефти".

Согласно данным Минюста РФ, за 2017 год возглавляемый Тихоновой фонд израсходовал рекордные почти 704 млн рублей. Более половины из этих средств (56%) — деньги, полученные от отечественных организаций и физлиц. Остальная часть годового оборота "Иннопрактики" была получена от предпринимательской деятельности.

В ноябре 2017 года "Ведомости" сообщили о том, что "Роснефть" стала крупнейшим заказчиком НИР, заключив с фондом за последние три года контракты на 600 млн рублей. При этом глава нефтяной компании Игорь Сечин входит в попечительский совет "Иннопрактики".

Президент РФ Владимир Путин ранее не опровергал и не подтверждал информацию о том, что Катерина Тихонова является его дочерью. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", — заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Однако с начала 2015 года, когда стало известно об этом родстве, накопилось большое количество косвенных свидетельств в пользу этой догадки. В частности это подтвердил председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.