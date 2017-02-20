СМИ: Флинну был передан неофициальный план украинского урегулирования

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации на Украине и последующего снятия санкций с РФ. В разработке плана дипломаты не участвовали, сообщила газета The New York Times.

По данным NYT, к юристу Коэну Трамп ранее обращался с просьбой помочь разрешить некие серьезные проблемы, дипломатом он не является, его жена — украинка.

Основную роль в разработке документа сыграл депутат Верховной рады Андрей Артеменко, который утверждает, что обладает доказательствами коррумпированности президента Украины Петра Порошенко, которые помогли бы отстранить его от власти, отмечает NYT. Также в статье говорится, что Артеменко утверждает, будто получил одобрение этого плана от высокопоставленных лиц в окружении Путина.

Вывод частей РФ с Донбасса в обмен на аренду Крыма?

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План был передан Флинну за неделю до его отставки. Помимо Коэна и Артеменко, в передаче плана участвовали деловой партнер Трампа Феликс Сейтер, помогавший ему вести бизнес в РФ, и бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, ушедший в отставку за три месяца до выборов из-за сообщений о причастности к финансовым скандалам на Украине.

Согласно плану, росийские вооруженные формирования должны быть выведены с востока Украины, а среди украинских избирателей проведен референдум о возможной передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

"Хотя в подобных неофициальных инициативах нет ничего незаконного, это предложение, кажется, более выгодно России и потому может вызывать тревогу", — отмечается в опубликованном материале. Пока не ясно, насколько серьезно могли в Белом доме отнестись к этому плану, но информация о нем вызвала гнев украинских дипломатов. План депутата Артеменко — "это грубое нарушение конституции", заявил в интервью NYT посол Украины в США Валерий Чалый.