17.02.2017, 11:55

СМИ: ”Евровидение” на Украине находится под угрозой срыва

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Gazeta.ru
EST
Eesti laul 2017 poolfinaal
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

есенный конкурс ”Евровидение-2017”, который должен пройти в Киеве в 2017 году, оказался под угрозой срыва, пишет gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.


”Евровидение” — конкурс, который поспособствовал началу карьеры международных суперзвезд, таких как Селин Дион, в настоящее время оказался под угрозой после того, как украинская команда, занимающаяся мероприятием, объявила о своем уходе в связи с обвинениями в коррупции и плохом управлении, пишет газета.

Издание отмечает, что ”остаются вопросы” о том, были ли должным образом проведены тендеры на строительство звуковой сцены конкурса и деревни гостей.

13 февраля сообщалось, что команда, готовившая ”Евровидение-2017” в Киеве, объявила о прекращении работы.

14 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подготовке и проведению конкурса ”Евровидение” в Киеве ничего не угрожает.

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