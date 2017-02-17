СМИ: ”Евровидение” на Украине находится под угрозой срыва

есенный конкурс ”Евровидение-2017”, который должен пройти в Киеве в 2017 году, оказался под угрозой срыва, пишет gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.



”Евровидение” — конкурс, который поспособствовал началу карьеры международных суперзвезд, таких как Селин Дион, в настоящее время оказался под угрозой после того, как украинская команда, занимающаяся мероприятием, объявила о своем уходе в связи с обвинениями в коррупции и плохом управлении, пишет газета.

Издание отмечает, что ”остаются вопросы” о том, были ли должным образом проведены тендеры на строительство звуковой сцены конкурса и деревни гостей.

13 февраля сообщалось, что команда, готовившая ”Евровидение-2017” в Киеве, объявила о прекращении работы.

14 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подготовке и проведению конкурса ”Евровидение” в Киеве ничего не угрожает.