СМИ: еще один замглавы ФСБ стал фигурантом уголовного дела

Еще один заместитель начальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Правиков, по неофициальным данным, попал под следствие, пишет газета "Коммерсант". Ранее замглавы ЦИБ Сергей Михайлов стал фигурантом дела о госизмене. Эксперты объяснили ситуацию в ЦИБ внутренними конфликтами и "зачисткой под новых людей".

Как рассказал изданию источник, близкий к ФСБ, и подтвердили два топ-менеджера на IT-рынке, Правикова подозревают в получении взятки. "Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой", — уточнил один из собеседников газеты.

Напомним, Следственное управление ФСБ, по сведениям прессы, несколько месяцев ведет расследование уголовного дела по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), обвиняемыми по которому проходят замначальника ЦИБ Сергей Михайлов, сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев, глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и еще один неизвестный фигурант. По словам источников "Коммерсанта", дела о госизмене и коррупции не связаны.

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Ранее СМИ увязывали аресты сотрудников ФСБ с уголовным преследованием хакерской группировки "Шалтай-Болтай", несколько лет взламывавшей почтовые ящики и аккаунты чиновников и бизнесменов. По ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") были арестованы Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов. Однако адвокаты подозреваемых заявили, что между этими делами нет связи.

Согласно открытым данным, Дмитрий Правиков работал в ЦИБ как минимум с 2005 года. Источники "Коммерсанта" сообщили, что он несколько лет возглавлял управление информационных технологий (УИТ) ЦИБ, которое, как следует из приказа ФСБ от 2002 года, обеспечивает доступ к компьютерной информации, определяет возможности программного обеспечения и выявляет действия, произведенные с информацией. Один из собеседников на IT-рынке назвал Правикова "легендой в сфере информационной безопасности".

Точная структура ЦИБ неизвестна, отмечает газета. По словам источников, оперативное управление и УИТ, которые возглавляли соответственно Сергей Михайлов и Дмитрий Правиков, фактически являются основными подразделениями ЦИБ. Первое расследовало киберпреступления, второе занималось технической экспертизой. В настоящее время в обоих подразделениях сменилось руководство. Временно исполняющим обязанности начальника оперативного управления назначен Жахонгир Юлдашев. Временно исполняющим обязанности начальника УИТ стал Алексей Грачев.

Расследование в отношении Правикова началось после конфликта с руководством, сообщил один из источников "Коммерсанта". Правиков осенью прошлого года собрался перейти в Центр защиты информации и специальной связи ФСБ (8-й центр, ЦЗИ). Его планы не понравились начальству и совпали с реорганизацией, в ходе которой УИТ собирались передать из ЦИБ в ЦЗИ. По словам другого источника, планы по передаче УИТ вызвали "напряженность" и породили слухи о полном упразднении ЦИБ. Главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов высказал мнение, что "происходящее в ЦИБ — зачистка под новых людей".