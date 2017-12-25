25.12.2017, 11:40

СМИ: ЕС и ОБСЕ отказались отправить в Крым наблюдателей на выборы

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Gazeta.ru
EST
Krimm
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году, аналогичным образом поступит и мониторинговая миссия Евросоюза. Об этом пишет газета ”Известия” со ссылкой на представителей обеих структур.

”Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств — участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе”, — заявил пресс-секретарь организации Томас Ример.

В ЕС заявили об аналогичном решении, пишет Gazeta.ru.

Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно. Пока еще не согласованы окончательные списки тех, кто поедет в Россию. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной”, — сказал евродепутат Томаш Здэховски.

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Однако российский дипломатический источник рассказал газете, что за ходом президентских выборов в Крыму будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран — членов ЕС.

По данным ”Известий”, общее число иностранных наблюдателей на президентских выборах в марте 2018 года превысит 685 человек.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ожидает рекордное количество международных наблюдателей на выборах.

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