СМИ: ЕС готов отложить Brexit до 2020 года



Согласно источникам, члены ЕС изучают законные пути, чтобы отложить Brexit до 2020 года. Ранее планировалось, что решение будет принято до конца июня 2018 года.

Известно, что 15 января, британские парламентарии отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, когда Британия выйдет из ЕС.