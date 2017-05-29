СМИ: эксперты из США назвали возможных создателей ”вируса-вымогателя”

Эксперты по кибербезопасности выяснили, что создателями вируса WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура, пишет gazeta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса. Оказалось, что создатели WannaСry являются носителями южного диалекта китайского языка.

Также специалисты установили, что изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Ранее эксперты оценили ущерб от вируса WannaCry в $1 млрд.

”Вирус-вымогатель”, известный как WannaCry, атаковал компьютерные сети по всему миру 12 мая. Мошенники блокировали компьютеры и просили выкуп в криптовалюте.