СМИ: Экс-советнику Трампа не предоставят иммунитет в обмен на информацию о связях с РФ

Адвокат Флинна Роберт Келнер подтвердил в специальном заявлении, что соответствующие переговоры состоялись. "У генерала Флинна, конечно, есть что рассказать, и он очень хочет это рассказать", — заметил Келнер. Однако "из уважения" к ведомствам, ни Флинн, ни сам Келнер не будут комментировать подробности дискуссии. Адвокат также обвинил СМИ в "необоснованных обвинениях", "возмутительных заявлениях о госизмене" и "грязных намеках".

Адам Шифф, один из высокопоставленных членов Комитета по разведке Сената, признал, что заинтересованность министерства юстиции США в показаниях экс-советника Дональда Трампа по безопасности может быть важнее желания Конгресса выслушать его. Шифф уточнил, что прежде, чем принимать решение о предоставлении иммунитета для Флинна, необходимо иметь "показания других свидетелей и дополнительные документы". "Нужно сперва понять, насколько серьезным и важным шагом является для бывшего советника президента США просьба об иммунитете от судебного преследования", — добавил Шифф.

Сам Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал о том, что Флинн имеет право запросить гарантии неприкосновенности.

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion!