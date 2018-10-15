15.10.2018, 10:36

СМИ: действия Италии могут привести к краху Евросоюза

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Gazeta.ru
EST
Matteo Salvini
Matteo SalviniFoto: Roberto Monaldo, LaPresse

Так, вице-премьеры Италии Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини составили проект бюджета, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП — при допустимой в ЕС отметке в 2%. Отмечается, что министр финансов Италии Джованни Триа не поддерживает этот проект бюджета, выступая за более европейский подход.

Тем не менее Ди Майо и Сальвини владеют козырями, подчеркивает издание. Среди них — госдолг Италии в размере более €2 млрд и пребывающая в упадке банковская система. С помощью этих аргументов вице-премьеры Италии хотят выторговать у Евросоюза самые выгодные возможности для реструктуризации долга.

Издание добавляет, что действия итальянского правительства могут привести к тому, что Евросоюз "в том виде, в котором мы знаем его сейчас", исчезнет.

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