СМИ: число жертв нападения на отель в Кабуле возросло до 43

В результате нападения на отель в Кабуле погибли 43 человека, сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на военный источник.

Выжившие при атаке посетители отеля также заявили, что число погибших выше названного правительством. Ранее сообщалось о пяти погибших. Также стало известно, что в результате нападения погиб гражданин Украины.

Ранее телеканал сообщил, что антитеррористическая операция в отеле не закончилась утром 21 января. Сообщается, что в настоящее время отель полностью освобожден после 17 часов операции.