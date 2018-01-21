21.01.2018, 17:20

СМИ: число жертв нападения на отель в Кабуле возросло до 43

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Gazeta.ru
EST
Afghanistan Hotel Attack
Afghanistan Hotel AttackFoto: Massoud Hossaini, AP

В результате нападения на отель в Кабуле погибли 43 человека, сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на военный источник.

Выжившие при атаке посетители отеля также заявили, что число погибших выше названного правительством. Ранее сообщалось о пяти погибших. Также стало известно, что в результате нападения погиб гражданин Украины.

Ранее телеканал сообщил, что антитеррористическая операция в отеле не закончилась утром 21 января. Сообщается, что в настоящее время отель полностью освобожден после 17 часов операции.

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