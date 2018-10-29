СМИ: чехословацкая разведка следила за Трампом с конца 80-х годов



Отмечается, что целью слежки было получение информации о ”высших эшелонах правительства США”.

Началась операция вскоре после того, как Трамп вступил в брак со своей первой женой Иваной Зельничковой, фотомоделью чехословацкого происхождения.

Сообщается, что отец Иваны регулярно информировал чехословацкие разведывательные службы о передвижениях своей дочери и Трампа.

Ранее Белый дом опроверг информацию о прослушке телефона Трампа. Как сообщала газета The New York Times, китайские и российские разведывательные службы прослушивали разговоры Трампа через один из его трех смартфонов, который не оснащен специальными средствами защиты.