СМИ: чехословацкая разведка следила за Трампом с конца 80-х годов

оммунистическая разведывательная служба бывшей Чехословакии в Праге вела активную шпионскую кампанию в отношении нынешнего президента США Дональда Трампа с конца 80-х, сообщает The Guardian.
Отмечается, что целью слежки было получение информации о ”высших эшелонах правительства США”.
Началась операция вскоре после того, как Трамп вступил в брак со своей первой женой Иваной Зельничковой, фотомоделью чехословацкого происхождения.
Сообщается, что отец Иваны регулярно информировал чехословацкие разведывательные службы о передвижениях своей дочери и Трампа.
Ранее Белый дом опроверг информацию о прослушке телефона Трампа. Как сообщала газета The New York Times, китайские и российские разведывательные службы прослушивали разговоры Трампа через один из его трех смартфонов, который не оснащен специальными средствами защиты.