СМИ: бывший глава Каталонии может запросить в Бельгии политическое убежище

Отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон и еще несколько бывших членов регионального правительства могут запросить в Бельгии политическое убежище. Об этом сообщил в понедельник телеканал La Sexta TV.

По его данным, экс-лидер автономии уже находится в этой стране. В свою очередь, как передает газета La Vanguardia, Пучдемон может выступить в течение дня с заявлением.

Позднее появилась информация о том, что Карлес Пучдемон встретился в понедельник в Бельгии с адвокатом Полем Бекаром, представлявшим ранее интересы членов баскской террористической группировки ЭТА. Об этом сообщила газета La Vanguardia со ссылкой на самого юриста.

Ранее Бекар, являющийся специалистом в области прав человека, оказывал услуги террористам ЭТА для получения возможной международной защиты в Бельгии. "Да, я адвокат Карлеса Пучдемона, — отметил юрист. — Если ему [Пучдемону] потребуется защита, я буду его представлять". Бекар заверил, что "хорошо знаком с Испанией".

"Можно запросить убежища, но я не могу предсказать, каким будет исход", — уточнил адвокат. Он подчеркнул, что в Бельгии решение по подобным вопросам принимает не правительство, а независимый орган — генеральный комиссар по вопросам предоставления убежища.

В понедельник стало известно, что прокуратура Испании подала два иска в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии. Против членов отстраненного Мадридом правительства региона и ряда парламентариев Каталонии представлены "иски за бунт, мятеж, растрату".

Ранее региональные власти Фландрии подавали сигналы о том, что они не исключают возможность предоставления Пучдемону политического убежища на своей территории. Вместе с тем премьер-министр Бельгии Шарль Мишель опроверг эту информацию, заявив, что данный вопрос "не стоит на повестке дня" бельгийского правительства.