СМИ: Британия хочет ”прозрачной” границы с Ирландией после Brexit

Власти Великобритании не собираются после выхода из Европейского союза возвращаться к непрозрачной границе с Ирландией, пишет газета The Telegraph со ссылкой на планы правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что они были разработаны в рамках озвученного предложения Лондона о временном таможенном союзе с ЕС для предотвращения хаоса на границах Великобритании после Brexit.

Власти Великобритании заявляют о том, что они стремятся избежать ”любой физической пограничной инфраструктуры” на границе между Северной Ирландией, выходящей из Евросоюза вместе со всей Британией, пишет Gazeta.ru.

Отмечается, что Великобритания намерена после Brexit соблюдать все пункты Белфастского соглашения от 1998 года, предусматривающего отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления.

Ранее сообщалось, что британцы массово подают заявления на получение ирландских паспортов из-за Brexit.