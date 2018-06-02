02.06.2018, 12:38

СМИ: Белый дом начал готовиться к встрече Трампа и Путина

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NEWSru.com
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Donald Trump ja Vladimir Putin
Donald Trump ja Vladimir PutinFoto: AP/AFP

Американская администрация начала подготовку к возможной встрече президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, рассказали газете The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией. В Белом доме надеются, что переговоры президентов позволили бы разрешить имеющиеся между странами разногласия, которые уже достигли масштабов времен холодной войны.

Один из собеседников газеты отметил, что посол США в России Джон Хантсман недавно летал в Вашингтон, чтобы помочь с организацией саммита. "Личная встреча Путина и Трампа — проект посла Хатсмана, который он готовит вот уже несколько месяцев", — поведал источник. При этом он добавил, что подготовка к саммиту находится на самой ранней стадии, даты и место его проведения пока не согласованы.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также развязавшуюся между Москвой и Вашингтоном гонку вооружений.

Издание напоминает, что бывший посол РФ в США Юрий Ушаков в апреле заявил журналистам, будто Трамп во время телефонного разговора пригласил Путина посетить Вашингтон. Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс вскоре подтвердила, что такое приглашение действительно прозвучало. Она отметила, что встреча может состояться "в не столь отдаленном будущем" в том числе и на территории Белого дома.

Впрочем, как подчеркнул источник газеты, в настоящий момент Трамп целиком сфокусирован на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Если переговоры с Северной Кореей продолжатся, со встречей с Россией придется подождать", — заявил представитель администрации.

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Примечательно, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в пятницу объявило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи глав двух стран уже в этом году.

В сообщении ЦТАК говорилось: "В беседе договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи".

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лавров пока не доложил Владимиру Путину об итогах своей поездки в КНДР, поэтому рано говорить о возможности проведения российско-северокорейского саммита. "Пока рано об этом говорить. Пока еще не было обстоятельного доклада министра", — сказал представитель Кремля.

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