СМИ: австрийского контрразведчика подозревают в передаче России государственных тайн

Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка), который подозревается в передаче России информации, представляющей государственную тайну. Об этом сообщила в воскресенье газета Kronen Zeitung.
По ее данным, расследование ведется уже на протяжении года, передает ТАСС. Сотрудника австрийской контрразведки подозревают в разглашении гостайны, за которое по законодательству Австрии предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Как утверждает издание, подозреваемый сотрудник передавал секретные сведения российской разведке.
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии является полицейским подразделением с функциями контрразведки при министерстве внутренних дел.
Это уже второй подобный случай за последнее время. Австрийские власти 9 ноября сообщили, что подозревают 70-летнего отставного полковника армии в передаче российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от РФ прозрачности при расследовании дела, а глава МИД страны Карин Кнайсль отменила запланированный визит в Россию на 2-3 декабря. Глава МИД РФСергей Лавров, комментируя эти сообщения, заявил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений.