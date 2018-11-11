СМИ: австрийского контрразведчика подозревают в передаче России государственных тайн

По ее данным, расследование ведется уже на протяжении года, передает ТАСС. Сотрудника австрийской контрразведки подозревают в разглашении гостайны, за которое по законодательству Австрии предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Как утверждает издание, подозреваемый сотрудник передавал секретные сведения российской разведке.

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии является полицейским подразделением с функциями контрразведки при министерстве внутренних дел.