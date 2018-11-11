11.11.2018, 12:31

СМИ: австрийского контрразведчика подозревают в передаче России государственных тайн

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ИТАР-ТАСС
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Austria
AustriaFoto: Dominik Ebencehmblem, Reuters/Scanpix

Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка), который подозревается в передаче России информации, представляющей государственную тайну. Об этом сообщила в воскресенье газета Kronen Zeitung.

По ее данным, расследование ведется уже на протяжении года, передает ТАСС. Сотрудника австрийской контрразведки подозревают в разглашении гостайны, за которое по законодательству Австрии предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Как утверждает издание, подозреваемый сотрудник передавал секретные сведения российской разведке.

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии является полицейским подразделением с функциями контрразведки при министерстве внутренних дел.

Это уже второй подобный случай за последнее время. Австрийские власти 9 ноября сообщили, что подозревают 70-летнего отставного полковника армии в передаче российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от РФ прозрачности при расследовании дела, а глава МИД страны Карин Кнайсль отменила запланированный визит в Россию на 2-3 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти сообщения, заявил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений.

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