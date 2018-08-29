СМИ Австрии назвали причины популярности Путина на Западе

По данным издания,популярность Путина связана с его приверженностью традиционным ценностям. Кроме того, президент России выступает против лидерства Запада в экономической, общественной и военной сферах.

Согласно материалу, у европейского населения находят отклик и личные качества Путина. Так, они ценят его остроумие, хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал Путина ”абсолютным лидером политического Олимпа”.