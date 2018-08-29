29.08.2018, 07:40

СМИ Австрии назвали причины популярности Путина на Западе

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

В Австрии объяснили популярность российского лидера Владимира Путина в западных странах тремя факторами. Об этом пишет Der Standard.

По данным издания,популярность Путина связана с его приверженностью традиционным ценностям. Кроме того, президент России выступает против лидерства Запада в экономической, общественной и военной сферах.

Согласно материалу, у европейского населения находят отклик и личные качества Путина. Так, они ценят его остроумие, хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал Путина ”абсолютным лидером политического Олимп”.

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