СМИ: Асад готовит масштабное наступление у границ с Израилем и Иорданией

Сирийская армия отправила в субботу, 9 июня, крупнейший конвой с военной техникой и живой силой в южную провинцию Деръа в рамках подготовки к масштабному наступлению на своих противников, сообщило иранское информагентство Fars.

о его данным, конвой включает десятки танков, боевых машин, пусковых установок, элитные войска. Со ссылкой на местные источники агентство отмечает, что за последние два дня несколько тысяч военнослужащих сирийской армии были переброшены из районов Дамаска и Восточного Каламуна в провинции Деръа и Кунейтра.

В планы военных президента Башара Асада входит проведение крупной операции на юге Сирии с целью полного освобождения провинции Деръа и получения контроля над границей с Иорданией и таможенным переходом "Насиб". В этих регионах, по информации Fars, действуют боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Один из военных аналитиков в комментарии агентству заявил, что операция сирийских войск в Деръа будет расширена на провинцию Кунейтра близ спорной территории Голанских высот, которая контролируется Израилем, но на которую также претендует Сирия.

Как поясняет Fars, Асад хочет сыграть на опережение, прежде чем его противники начнут подготовленное наступление в этих провинциях.

На прошлой неделе сирийские войска подвергли артиллерийскому и ракетному обстрелу позиции оппозиционной Свободной сирийской армии и группировки "Тахрир аш-Шам" на юге страны, напоминает "Интерфакс".