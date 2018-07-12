СМИ: Алгоритмы Facebook пометили 65 тысяч россиян как ”изменников родины”

Алгоритмы компании Facebook, в автоматическом режиме анализирующие активность пользователей и на основании этих данных составляющие их детальные профили, которые потом могут быть использованы для рекламного таргетирования, отметили в качестве интереса 65 тысяч россиян ”измену родине” (treason), передает "Медуза".

После того как об этом узнали журналисты Датской вещательной корпорации и The Guardian, соцсеть убрала соответствующий инструмент. ”Мы включили „измену родине” в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. С учетом того, что по современному законодательству это преступление, мы удалили его из списка”, — заявил представитель компании.

Интересы пользователей, высчитанные алгоритмически, не раскрывают напрямую третьим сторонам, но их можно выявить с помощью инструментов для таргетирования. Эти инструменты доступны компаниям, которые размещают рекламу. Например, рекламодатель может запустить таргетинг исключительно для пользователей из России с интересом ”измена родине”, и он получит IP-адреса тех людей, которые кликнули на баннер.