Смертник подорвал себя в здании МИД Ливии

После теракта в ливийском министерстве иностранных дел вспыхнул пожар. Сотрудников МИД экстренно эвакуировали из здания.
В результате теракта в МИД Ливии в Триполи погибли три человека, минимум 21 получил ранения. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщили в министерстве здравоохранения страны. МВД привело данные о 18 раненых.
Как уточнили в ливийском дипломатическом ведомстве, "террористические элементы" открыли огонь из огнестрельного оружия, после чего один из нападавших подорвал себя в здании МИД.
По данным местного информагентства LANA, пояса шахида привели в действие два боевика, еще один атаковавший был убит в перестрелке с сотрудниками службы безопасности министерства.
В здании вспыхнул пожар
В результате нападения на втором этаже здания вспыхнул пожар, на место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования и кареты скорой помощи.
На кадрах с места происшествия видно, как над правительственным комплексом поднимаются клубы черного дыма.
Сотрудников МИД экстренно эвакуировали.
Гражданская война продолжается свыше семи лет
В совместном заявлении министерства иностранных дел страны, президентского совета и правительства национального единства, распространенном после теракта, отмечается, что подобные атаки не помешают властям в поддержании процесса "политической стабильности" и защите "суверенного государства".
В Ливии более семи лет продолжается гражданская война. Она началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны.
При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.