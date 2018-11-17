17.11.2018, 17:55

Смертница взорвала себя в Грозном возле КПП полиции

 (11)
Интерфакс
EST 3
Смертница взорвала себя в Грозном возле КПП полиции
Foto: Magomed Khadisov, TASS/All Over P/ Vida Press

Молодая девушка подорвала себя близ КПП полиции в Грозном, полицейские и гражданские лица при этом не пострадали.

"В субботу вечером на окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", — сообщил журналистам врио министра внутренних дел МВД Чечни Апти Алаудинов.

По его словам, около 16:00 "девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного". "Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу сотрудники ВОГОиП (Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений — ИФ) МВД РФ и МВД по ЧР попросили остановиться и предъявить документы", — сказал он.

"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведен предупредительный выстрел, — отметил Алаудинов. — Девушка осуществила самоподрыв".

По его словам, жертв и пострадавших нет в связи с тем, что удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции.

Как рассказал Алаудинов, в настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников. Инцидент не повлиял на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу" в субботу, что взорвавшая себя в Грозном смертница — не уроженка Чечни. "Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются уточнением личности террористки. Она не уроженка Чечни", — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника, террористка, по предварительным данным, была уроженкой Дагестана.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро

17.11.2018
Монумент Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе постоянно нуждается в ремонта. Даже сейчас, в 100-летие Эстонии, он стоит запакованный в строительные леса, пишет Maaleht. Сколько денег уже вытянул неудачно построенный памятник из государственной казны?
Подробнее

От Пирккала — до Талдыкоргана: друзья эстонских городов разбросаны по всей Земле. Длинное, но очень познавательное выходное чтиво

17.11.2018
Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди.
Подробнее




Певца Евгения Осина нашли мертвым в его квартире

17.11.2018
Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру".
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €

Депрессия, шизофрения и разговоры о смерти: история парня, которого фотографировали в душевой и выкладывали снимки в интернет

17.11.2018
Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене.
Подробнее

По всей Франции активисты перекрывают трассы в знак протеста против дорогого бензина: одного из них сбил насмерть автомобиль

17.11.2018
В разных регионах Франции 17 ноября проходят акции протеста автомобилистов, которые недовольны повышением цен на бензин. Активисты в желтых светоотражающих жилетах перекрывают дороги, в акциях участвует около 50 тысяч человек, передает "Медуза".
Подробнее


В Академии МВД Эстонии будут обучаться курсанты из Львова

17.11.2018
Между Академией МВД Эстонии и Львовским государственным университетом безопасности и жизнедеятельности подписан договор о сотрудничестве, который предполагает три курса обучения в Эстонии для представителей Украины.
Подробнее

Стену здания Общества мусульман Эстонии в Ласнамяэ расписали вандалы

17.11.2018
По сообщению Пыхьяской префектуры, 15 ноября в 16:00 в полицию сообщили, что а стене здания Общества мусульман Эстонии, находящегося на улице Кеэвизе в Ласнамяэ, появились надписи. Полиция просит помочь в поиске вандалов.
Подробнее


Забирают жизненные силы: растения, которые нельзя держать дома

17.11.2018
Приобретая очередной цветок, мы даже не знаем о некоторых вредных свойствах комнатных растений, а потом внезапно замечаем возникающие проблемы со здоровьем. Если в доме живут маленький ребенок или животные, то нужно с повышенным вниманием отнестись к выбору комнатных цветов и растений, чтобы обезопасить их жизнедеятельность. Некоторые виды растений содержат в составе своего сока яд или выделяют вредные вещества в кислород.
Подробнее