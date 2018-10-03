03.10.2018, 14:45

Служба безопасности Украины предрекла захваты Россией православных храмов

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Lenta.ru
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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко рассказал о планах России инспирировать захваты храмов для провоцирования гражданского противостояния. Об этом он заявил на брифинге, сообщает ”Украинская правда”.

”Мы ожидаем инспирации захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции”, — заявил Кононенко. По его словам, Россия будет организовывать пикеты, протесты и обращения в государственные органы с требованиями восстановить мир любой ценой.

”В дальнейшем указанное движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти”, — пригрозил замглавы СБУ. Он также рассказал, что настоящая цель России заключается в создании управляемого хаоса ради склонения руководства Украины к подписанию мирных договоренностей на выгодных Москве условиях.

Кононенко не привел примеры каких-либо фактов, подтверждающих его слова. Ранее о планах захватывать храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявлял лидер раскольников Филарет. В интервью ”РБК-Украина” он сказал, что после получения страной автокефалии Киево-Печерская лавра и другие храмы перейдут к возглавляемой им Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Захваты радикалами православных храмов на Украине уже идут. Боевики запрещенного в России ”Правого сектора” 28 сентября этого года захватили Свято-Троицкий храм УПЦ МП в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, избили прихожан и сменили замки на дверях. В полиции Ивано-Франковской области случившееся назвали визитом чиновников.

Проблема церковного раскола на Украине обострилась полтора месяца назад. 23 сентября глава Константинопольского патриархата Варфоломей пообещал предоставить Украине автокефалию (церковную независимость — прим. ”Ленты.ру”) в ближайшее время.

В стране сейчас действуют три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоническими и не признаны другими православными церквами. Единственной канонической считается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

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