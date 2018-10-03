Служба безопасности Украины предрекла захваты Россией православных храмов

”Мы ожидаем инспирации захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции”, — заявил Кононенко. По его словам, Россия будет организовывать пикеты, протесты и обращения в государственные органы с требованиями восстановить мир любой ценой.

”В дальнейшем указанное движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти”, — пригрозил замглавы СБУ. Он также рассказал, что настоящая цель России заключается в создании управляемого хаоса ради склонения руководства Украины к подписанию мирных договоренностей на выгодных Москве условиях.

Кононенко не привел примеры каких-либо фактов, подтверждающих его слова. Ранее о планах захватывать храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявлял лидер раскольников Филарет. В интервью ”РБК-Украина” он сказал, что после получения страной автокефалии Киево-Печерская лавра и другие храмы перейдут к возглавляемой им Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).