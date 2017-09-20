Случайный ракетный удар на учениях в России. Что это было?

На учениях в России произошел инцидент с ударным вертолетом Ка-52, который выпустил две ракеты по месту, рядом с которым находились люди. Минобороны признало "ошибочный захват цели", но отрицает сообщения о "залпах по толпе журналистов".

Видеозаписи появились в интернете утром 19 сентября. На них видно, как один из двух пролетающих ударных вертолетов Ка-52 выпускает две неуправляемые ракеты. Одна взрывается на земле, другая попадает в грузовой автомобиль.

Первым запись удара опубликовал екатеринбургский новостной портал 66.ru, затем съемка с других камер появилась на других ресурсах. Издание Life опубликовало видео, якобы снятое из кабины ударного вертолета.

Министерство обороны России подтвердило факт инцидента, однако в сообщении не уточняется, когда и даже где он произошел.

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Минобороны распространило эту информацию в форме опровержения: "18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было".

Версии СМИ

Как сообщал портал 66.ru, непроизвольный пуск ракет произошел на очередном этапе российско-белорусских учений "Запад-2017". По его данным, это случилось на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом.

"Вероятнее всего, инцидент произошел незадолго до визита на полигон Владимира Путина", — писал 66.ru, признавая, что в какой именно день это случилось, источник портала точно сказать не может.

Издание РБК, со ссылкой на источник, близкий к минобороны, сообщило, что инцидент произошел 16 сентября, то есть за два дня до визита Путина, который 18 понаблюдал за этапом учений "Запад-2017" на полигоне Лужский.

Эта же дата содержится в публикации группы активистов-расследователей Conflict Intelligence Team — в ней содержится фотография некоего печатного документа, в котором говорится, что инцидент произошел в этот день. Подлинность этого документа установить невозможно.

Портал 66.ru со ссылкой на очевидца также сообщил, что в результате обстрела тяжело пострадали два человека — вероятно, журналисты.

Минобороны опровергло информацию о пострадавших журналистах. "Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых — намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — заявили в министерстве.

Видеозаписи

В интернете появились несколько видеозаписей инцидента: съемка обстрела с двух разных точек, кадры последствий удара, а также видеозапись, опубликованная только в канале Telegram-канале Mash (связан с изданием Life), на которой, как утверждается, съемка, сделанная с вертолета, нанесшего удар.

На кадрах видно, как одна ракета взрывается на земле, а вторая попадает в грузовой автомобиль "КамАЗ" с так называемым кунгом — крытым кузовом-фургоном, на крыше которого установлена антенна.

Эта машина внешне похожа на командно-штабную. Слева от нее находится парковка, на которой в момент удара находились две легковые машины с гражданскими номерами и "Нива" с военными номерами.

Сзади "КамАЗа" в нескольких метрах, судя по этим кадрам, припаркована машина управления П-230Т на базе военного внедорожника "Тигр-М", которая поступила в десантные войска в 2017 году. По данным министерства обороны России, такие машины уже участвовали в учениях Псковской дивизии в июле.

По данным минобороны, такая машина способна "обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя".

18 сентября пресс-служба минобороны распространила сообщение о том, что подразделения воздушно-десантных войск готовятся к десантированию на полигоне Лужский. Самолеты с десантом, согласно этому сообщению, должны были вылетать с аэродрома в Псковской области.

Ракета попала в кабину "КамАЗа", и, судя по видеокадрам последствий, взрывная волна ушла в нижнюю часть кузова, повредив шасси. Судя по видеосъемке последствий взрыва, кунг "КамАЗа" в результате взрыва не был разрушен.

Были ли журналисты?

Судя по видеозаписям, место инцидента вряд ли могло быть площадкой, специально организованной пресс-службой минобороны для размещения журналистов.

Русская служба Би-би-си была допущена для съемок учений на полигоне Ружанский в Белоруссии 17 сентября.

На этом полигоне журналистов разместили в специальном остекленном павильоне, расположенном вблизи командного пункта полигона. Этот павильон находился на возвышении высотой в несколько метров.

В этот день в учениях также принимали участие российские вертолеты Ка-52, однако они наносили удары по целям, находящимся в нескольких километрах от площадки для прессы. На цель вертолеты также заходили на большом расстоянии от зрителей.

Судя по кадрам посещения полигона Лужский Путиным, которое состоялось 18 сентября, на нем также имеется специально оборудованный командный пункт.

На фотоснимках, сделанных в этот день, видно, что журналисты на учениях на этом полигоне находились на специальной огороженной площадке.

На видеозаписях инцидента рядом с местом происшествия не видно ни одного крупного строения, похожего на командный пункт, либо площадки, оборудованной для наблюдения за учениями. В отдалении видны лишь светлые объекты, похожие на палатки.

Люди, которые попали в кадр, в основном одеты в военную форму. Ни один не имел при себе крупную профессиональную аппаратуру для видеосъемок.

Однако несколько человек одеты в камуфляж, который отличается от штатной военной формы российской армии. На двух видеозаписях видно, что рядом с местом взрыва ракет находился человек, одетый в синюю куртку с капюшоном. О его судьбе ничего не сообщается.