Случай в Латвии: заплаканная девочка шла ночью одна, а полиция просто проехала мимо

История о том, как полицейские проехали мимо маленькой заплаканной девочки, которая ночью одна шла по улице, мало кого оставляет равнодушным.

"Почему за тобой не приехали родители? Ответ больно резанул: "Я живу с мамой, мама в инвалидной коляске, но мама меня очень ждет дома и мы отсылаем друг другу через каждые 10 минут смс-ки". Историей Саманты Когдорбеги в социальной сети Facebook поделились уже более 7,5 тысяч пользователей.

Латвийский Delfi публикует перевод:

"В пятницу я столкнулась с очень странной и довольно тяжелой ситуацией. Около 12 ночи я выезжала из Лиепаи по улице Бривибас. Передо мной ехал бусик Лиепайской муниципальной полиции. Недалеко от автосервиса по тротуару довольно быстрым шагом шла девочка с рюкзаком. Хорошо одетая, видно, что ухоженный и воспитанный ребенок. Несмотря на то что на часах уже была полночь, она не выглядела совершеннолетней, и я считаю, что сотрудники полиции должны были остановиться и хотя бы поинтересоваться, все ли в порядке. Но они со спокойной душой проехали мимо.

Я медленно проехала мимо девочки, в зеркало было видно, что она плачет. Я тут же решила остановиться. Увидев мою машину, девочка остановилась как вкопанная (такую реакцию можно понять — у меня черный BMW, к тому же была ночь, каждая девочка сразу думает неладное). Когда я вышла из машины, то увидела, что в глазах девочки действительно слезы, она была очень взволнована. Она не была пьяна, или под чем-то. На вопрос: "Что ты делаешь одна на улице в столь поздний час?" девочка ответила, что приехала из Риги на последнем автобусе. В автобусе она заснула и проснулась только на улице М. Кемпес. Девочка даже показала мне билет (автобус вышел из Риги в 20.30). Тогда я спросила: "Почему за тобой не приехали родители? Ответ больно резанул: "Я живу с мамой, мама в инвалидной коляске, но она меня очень ждет дома и мы отсылаем друг другу через каждые 10 минут смс-ки. При мне как раз одна такая смс-ка пришла на телефон девочки.

- Почему ты плачешь?

- Мне страшно, потому что темно.

- До твоего дома далеко?

- Я живу у больницы, если пойду вокруг, то примерно 40 минут, если через лес — то 30.

Все. Мне было все равно, что самой еще ехать 300 километров. Я сказала девочке, чтобы садилась в машину — отвезу ее домой. Оставлять ее одну на улицу мне просто не позволяла совесть. Ведь неизвестно, что с ней может случиться, если она пойдет через лес. Да и вообще неизвестно, дошла бы она до дома, ведь мир полон (извиняюсь за выражение) идиотов.

Я отвезла девочку домой, и в ответ получила объятия, улыбку и конечно большое спасибо. Мы обменялись контактной информацией. Девочка действительно была хорошенькая и мне хотелось ее увидеть как-нибудь еще.

"Уезжая, я задумалась: кому все-таки нужно было остановиться — мне или муниципальной полиции? И что произошло бы, если бы я не остановилась. Неужели полиции действительно все равно? Неужели недостаточно того, что пропадает так много молодых людей?

Публичное "фу" муниципальной полиции. А ко всем остальным у меня просьба: если вы видите, что уже поздно и ребенок, подросток, на улице один, остановитесь и спросите: "все ли хорошо". Это займет максимум 10 минут", — просит Саманта и призывает делиться этой историей, чтобы она дошла до тех полицейских, который сидели в своем теплом бусике, пока маленькая девочка шла те километры пешком, в холод и дождь.