Слишком приветливые иностранцы. Полиция безопасности Латвии составила инструкцию, как распознать шпиона

Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов. Документ адресован должностным лицам государственных и муниципальных учреждений Латвии, сообщает LETA.

ПБ рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям. Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.

Согласно документу, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

В рекомендациях ПБ отмечается, что усилия сотрудников иностранных спецслужб направлены на то, чтобы получить информацию, которая не является общедоступной, и касается национальных интересов и безопасности Латвии. Должностные лица государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации. Шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении и др.

Иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.

ПБ также подготовила рекомендации, как действовать, если к жителям Латвии обращается шпион. Если кажется, что произошел контакт со шпионом, ПБ советует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя обязательств, обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранный гражданин. "В крайних случаях — под угрозой ареста, давления на членов семьи — можно якобы согласиться на сотрудничество, но об этом следует немедленно сообщить ПБ", — подчеркивается в материале.

О любых подозрительных контактах с зарубежными гражданами следует немедленно сообщать ответственному за безопасность учреждения лицу или ПБ. ПБ гарантирует конфиденциальность предоставленной информации и ее источника, а также напоминает, что за сбор и передачу информации работникам иностранных спецслужб в Латвии предусмотрено лишение свободы.