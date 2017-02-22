Следствие: в деле об убийстве Ким Чон Нама новые подозреваемые

Малайзийские следователи подозревают северокорейского дипломата в причастности к убийству Ким Чон Нама, брата лидера КНДР. Еще один новый подозреваемый в деле — сотрудник северокорейской авиакомпании.

"Мы написали послу [КНДР в Малайзии] с тем, чтобы он позволил нам их обоих допросить. Мы надеемся, что корейское посольство будет сотрудничать и даст разрешение быстро. В ином случае мы будем вызывать их к себе", — заявил в среду глава национальной полиции страны Халид Абу Бакар.

Брат северокорейского лидера скончался на прошлой неделе, вскоре после того как в аэропорту Коала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом.

На кадрах камер наблюдения, показанных японским телеканалом Fuji TV, можно увидеть, как к человеку, напоминающему Ким Чон Нама, подходит женщина. В это время вторая, одетая в светлую кофту с надписью "LOL", подбегает к нему сзади и набрасывает платок.

Двух женщин с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу.

Изначально следствие считало, что они могли стать жертвами жестокого розыгрыша, однако сейчас, заявил Бакар, нет никаких сомнений в том, что исполнительница убийства знала, что делала.

"Вы же видели видео, правда? Женщина побежала к туалету, держа руки перед собой. Она знала, что на руках что-то ядовитое, что их нужно срочно помыть", — сказал полицейский.

В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию. Исходя из последнего заявления следователей, количество подозреваемых увеличилось до девяти.