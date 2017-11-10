Следственный комитет: взрыв в Ижевске устроил один из жильцов обрушившегося дома намеренно

В Ижевске после взрыва в девятиэтажном доме, в результате которого обрушился целый подъезд, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из жильцов.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета, полицейские задержали Александра Копытова, проживавшего вместе с матерью в квартире, "где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения". Следователи допрашивают его по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного.

Мотивом преступления стала личная неприязнь. В СК заявили, что "у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова", ему будет назначена психиатрическая экспертиза. В квартире Копытов жил вместе с матерью. Кому он мстил, не уточняется.

Как сообщает "Интерфакс", дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК Р) "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом" .

Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел 9 ноября около 16:40 по местному времени (15:40 по Москве). Позже Следственный комитет возбудил против Александра Копытова уголовное дело об убийстве.

По последним данным, в результате частичного обрушения погибли шесть человек. Список жертв опубликован в СМИ. В больнице на данный момент находится одна девочка. Судьба двух человек остается неизвестной. В республике объявлен двухдневный траур по погибшим при обрушении дома.

10 ноября заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Удмуртии Андрей Перепичай сообщил о том, что спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома прекращены.

По его словам, на месте ЧП работают региональные пожарно-спасательные отряды из Сибири и Приволжского регионального центра, аэромобильная группировка Пермского края, Башкирии и Удмуртии. Всего в работах занято 585 человек и 90 единиц техники.